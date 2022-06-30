تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022/2023

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708019/تعرف-على-الأوراق-المطلوبة-للتقديم-بالصف-الأول-الثانوي-للعام-الدراسي-20222023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2022.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إن يبدأ تقديم الأوراق بالمدارس الحكوميةوالرسميةوالرسميةللغات، يوم الأحد الموافق 2022/7/3، على أن يتم مراعاة التوجه إلى المدرسة في الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة

شروط التقديم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2022، على النحو التالي:

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاماً

- طباعة الاستمارة الإلكترونية ويكون عليها صورة من ضمن الصور التي سيتم تقديمها مع الملف .

- إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة من مكاتب البريد أو منفذ فوري+ عدد 2 صوره منه

-سداد جنيه قيمة كارنيه التأمين الصحي

- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بمجموع درجات (حسب تنسيق الثانوية العامة بالمحافظةالتابع لها).

- استمارة النجاح + عدد 3 صور منها ويتم مطابقتها ومضاهاتها مع كشوف النتيجة ويتم وضع طابع دعم تعليمي فئة 10 جنية.

- أصل شهادة الميلاد المميكنة + عدد 5 صور منها.

- عدد 2 طابع مهن تعلیمیة

- عدد 5 صورة شخصية 4*6 حديثه مكتوب عليها اسم الطالب بالكمبيوتر .

- استمارة الحكومة الإلكترونية معتمدة من المدرسة الإعدادية .

-ملف تقديم من المكتبة + حافظه بلاستيك .

-صورة البطاقة الشخصية للأب والأم .

- استمارة بيانات الطالب .

- توقيع ولى الأمر على إقرار لائحة الإنضباط + إقرار اللائحة التنفيذيه للمدرسة .

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة منصة إلكترونية للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 بجميع المحافظات.

ودشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي للوزارة، منصة لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع محافظ الإقليم، تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022/2023.