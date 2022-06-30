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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708017/الائتلاف-الوطني-للأحزاب-السياسية-يهنئ-الرئيس-السيسي-بالذكرى-الـ-9-لثورة-30-يونيو

هنأ الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، فى بيان أصدره صباح اليوم 30 يونيو 2022، الرئيس السيسى والشعب المصري والقوات المسلحة العظيمة والشرطة الباسلة بالعيد التاسع لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، والتى كانت إيقافا لمخطط أجنبى "أستهدف إفشال الدولة وتقسيم البلاد"، وإزاحت حكم الجماعة المتحالفة معه عن حكم البلاد، مما مثل بعثا جديداً للوطن المقدس والأمة العربية.

الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 9 لثورة 30 يونيو

دوت الخليج

وأكد الائتلاف الوطني فى بيانه أن التاريخ سجل احداث هذه الثورة العظيمة فى سجله، وبين دفتى كتابه بكل تفاصيلها لتكون شاهدة على عظمة وحيوية الشعب المصرى وشجاعة قواته المسلحة ووطنية أجهزة أمنه القومى، التى تلقت أمر الشعب بخلع حكم عملاء المخطط الغربى المعادى، فنفذته بدقة عالية وفرضت الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن وواجهت الإرهاب الأسود المدعوم من الدول أصحاب المخطط الشيطانى وأنتصرت عليه فى معركة أكدت تكاتف كل أبناء الأمة خلف جيشها البطل.

ومن جانبه قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن ايام 30 يونيو و3 يوليو و 26 يوليو 2013 ستبقى علامات فى كتاب الوطن واياما خالدة لاتقل فى روعتها وتأثيرها عن يومى 23 يوليو 1956 و6 اكتوبر 1973، مضيفا” سيظل موقف قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي خالدا فى سجل التاريخ وبعثا جديداً للوطن الغالى، مؤكدا أن خطة الرئيس السيسى التنموية الطموحة فى السنوات السابعة الماضية نقلت البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة وخاصة فى مجال البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى والانفاق التى تضارع مثيلتها فى دول الغرب المتقدمة ..

وفى نفس السياق تقدم المستشار الدكتور روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بالتهنئة للرئيس السيسى والشعب والجيش بالعيد التاسع لثورة 30 يونيو ، مؤكدا أنها أنقذت مصر والشعب ورسمت طريقا للتنمية سيعيد لمصر مكانتها القيادية عربيا وإقليميا ودوليا بعد أن واجهت بشجاعة الإرهاب الأسود المدعوم من دول التآمر وأنتصرت عليه ومازال أبطالها فى الجيش والشرطة يقدمون أغلى التضحيات للحفاظ على أمن الوطن وحدوده المقدسة ولتبقى رايته مرفوعة عاليا.

واشار رئيس حزب مصر القومى إلى أن عظمة ثورة 30 يونيو تعود إلى أنها أوقفت مخطط شيطانى وأنقذت البلاد من حكم الجماعة المتحالفة معه واكدت للدنيا كلها أن مصر عصية على الكسر والاختطاف وأنها وشعبها من يصنع التاريخ ..

وكما هنأ السيد العادلى رئيس حزب شباب مصر، وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الرئيس السيسى والشعب المصري بالعيد التاسع لثورة 30 يونيو الذى نحتفل به ومصر تخطو خطوات عملاقة على طريق البناء والتنمية وعادت لتمارس دورها القيادى لامتها العربية وتلعب دورها المحوري على المستوى الدولى وباتت الآن صاحبة تأثير ولها رأى مسموع فى قضايا العالم المختلفة، وباتت فى أمن وآمان وسلام واستقرار وازدهار.