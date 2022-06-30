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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708016/انفراجة-مغادرة-سفينة-محملة-بالحبوب-من-ميناء-بيرديانسك-الأوكراني

أعلنت سلطات مدينة زابوروجيه عن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك الأوكراني.

دوت الخليج

منذ عدة أشهر..مغادرة أول سفينة

وذكر رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى زابوروجيه، يفين باليتسكي، عبر تلغرام :" بعد عدة أشهر من عدم النشاط، غادرت أول سفينة تجارية من ميناء بيرديانسك، محملة 7 آلاف طن من الحبوب إلى البلدان الصديقة".

وفى وقت سابق صرح مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة فى وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر على السلطات الأوكرانية على حد تعبير المسؤول الروسي، وذلك بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا.

وقال بولشوك بأن :" روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية" لافتا إلى ان وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل يومي إحداثيات الممرات الأمنة لخروج السفن من أوديسا وموانئ أوكرانيا الأخري على البحر الأسود وايضا فى بحر آزوف".

ويذكر أن منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قامت القوات الروسية بفرض سيطرتها على عدد من المناطق بدأ من اعلان بمنطقة لوجانسك ودونيتسك على انهم جمهوريتي انفصالتين ودعم الأنفصالين فيها إلى جانب السيطرة على مدينة ماريوبول الذي تمثل هدف استراتيجي لروسيا حيث يتيح لها ربط بحر آزوف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى اراضيها عام 2014 كما انها سيطرت خلال الأيام الماضية على مدينة سيفيرودونيتسك واستمرار الزحف الروسي فى الأراضي الأوكرانية فرضت القوات الروسية قبضتها على الموانئ الأوكرانية وهو ما انتقدته السلطات الأوكرانية والتكتل الغربي ومحملين روسيا مسؤولية احداث مجاعة وأزمة عالمية، إلا أن الجانب الروسي ينفي هذه الأتهامات مؤكدة أن العقوبات الأوروبية والحرب الاقتصادية الشرسة التي تشن ضد روسيا هي سبب رئيسي للأزمات التي يشهدها العالم من ارتفاع الأسعار العالمية.