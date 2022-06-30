عبد الحميد بسيوني «كعبة عالي»علي الأهلي بعد خسارته بالدوري

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708011/عبد-الحميد-بسيوني-كعبة-عاليعلي-الأهلي-بعد-خسارته-بالدوري

حقق نادي سموحة، أمس الأربعاء، الفوز أمام نظيره على الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما،على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستطاع فريق سموحة تحقيق الفوز علي النادي الأهلي بقيادة المدير الفني عبد الحميد بسيوني، والذي شهد في الفترة الأخيرة تألقة مع مختلف الأندية في الفوز علي المارد الأحمر.

وجاء لك بعد فوز طلائع الجيش على الأهلي في كأس السوبر المصري، في المباراة التي أنتهت بركلات الترجيح.

وطالب امس عبد الحميد بسيونى المدير الفني لسموحة قبل بدأ اللقاء بالعودة لقطار الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الأهلي، وذلك بعد تراجع مستوي الشياطين الحمر فى الفترة الأخيرة وخسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.