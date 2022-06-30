انت الان تتابع خبر أسماء 27 محطة من الخصوص للمعادي .. الخط السادس لمترو الأنفاق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب دراسات الهيئة القومية للأنفاق يحقق الخط السادس جدوى اقتصادية من حيث الحفاظ على الوقت عبر تخفيف الاختناقات المرورية عن طريق تقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة.

ويستهدف الخط السادس لمترو الأنفاق ربط شمال القاهرة بجنوبها وتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالا وحتى منطقة المعادي الجديدة.

ومن المتوقع أن يحقق الخط السادس للمترو وفرا كبيرا في زمن الرحلة لمستخدمي المترو وكذلك لوسائل النقل السطحية الأخرى.

كما يستهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل بمدينة القاهرة.

كما يستهدف أيضا المحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع.

ويحقق الخط السادس للمترو تبادل الخدمة مع خطوط المترو حيث سيتقاطع الخط السادس مع كل من الخط الأول والثالث والرابع، بما يعمل على خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

مسار الخط السادس لمترو الأنفاق

يمتد المسار المقترح للمشروع بطول 35 كم بعدد 27 محطة من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري ويمر بمحاذاة ترعة الإسماعيلية شرقا ثم يستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد في مسار علوي إلى أن يتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة غمرة ويستمر حتى ميدان السيدة زينب ثم يمتد في مسار نفقي إلى منطقة باب الشعرية ليتقاطع مع محطة باب الشعرية بالخط الثالث للمترو ثم يستمر إلى أن يتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط حتى متحف الحضارة ويمتد في مسار علوي حتى منطقة الستالايت ثم في مسار نفقي حتى منطقة صقر قريش تم في مسار علوي إلى منطقة المعادي الجديدة.

وجار دراسة تنفيذ مد وصلة مفردة بطول 3.4 كم وعدد 3 محطات من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد وتشغيل مكوكية بهذا القطاع.