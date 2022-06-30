انت الان تتابع خبر قطع مياه الشرب عن مناطق بمحافظة الجيزة : هل انت من سكان تلك المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة عن انقطاع مياه الشرب لمدة قد تصل الى ٦ ساعات إعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١ / ٧/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢ / ٧/ ٢٠٢٢

مناطق قطع مياه الشرب بمحافظة الجيزة

كما حددت الشركة مناطق انقطاع مياة الشرب كما يلى .. منشية البكاري – منطقة كفر طهرمس – شارع العشرين ومتفرعاته – الطوابق – المريوطية من فيصل ومتفرعاته – وضعف المياه من منطقة المريوطية وحتى حدود منطقة فيصل وذلك.

لاعمال الصيانة.

وفقا لتصريحات الشركة أرجعت اسباب انقطاع مياة الشرب إلي أعمال الربط للخط الجديد قطر ٤٠٠ مم زهر مرن على الخط القائم قطر ١٠٠٠ مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل؛ لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس كما وأهابت شركة المياة بالمستشفيات وأصحاب المخابز والمواطنين بتدبير كل ما يحتاجونه من المياه خلال فترة انقطاع المياة.

وتعهدت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب تتواجد بالمناطق سابقة الذكر وحددت ويلة للتواصل على الخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي