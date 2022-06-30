انت الان تتابع خبر التربية والتعليم تعلن تفاصيل ترقيات المعلمين .. هل انت من مستحقى الترقى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت مصادر بالتربية والتعليم عن تفاصيل ترقيات المعلمين بخصوص 30 ألف معلم ووفقًا لما أعلنه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين، الدكتور رضا حجازي، انه سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بترقي المعلمين لكل من اتم 5 اعوام عمل، حتى نهاية 2022 ، متضمنا 30 ألف معلم كان قد تم تثبيتهم قبل تاريخ31/12/2017.

تفاصيل ترقيات المعلمين

– عدم حصول المعلم على إجازة بدون مرتب.

– أن يكون اقل تقدير لتقارير آخر العامين الاخيرين فوق المتوسط.

أن يكون المعلم على رأس العمل وقت فحص استحقاقه للترقى.

وعلى المعلم ان يوقع المعلم بالعلم في مدرسته.

سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني بداية من يوم 3/7/2022 من العام الحالي على مسئول الإحصاء بالمدرسة تسجل ترشيح المعلم بداية من 3 يوليو وحتى 4 أغسطس.

هذا القرار يخص كل من مضى على تاريخ آخر ترقية على كادر المعلم خمس سنوات حتى تاريخ 31/12/2022 وتكون المدة البينية خمس اعوام متصلة كانت أو منفصلة

ترقيات المعلمين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

وبخصوص بعض المعلمين الذين قد تاخروا وتم تثبيتهم في عام 2018 سينتظرون الى ان يستكملوا الخمس سنوات، كما تقل المُدة عاما للحاصلين على الماجستير او الدكتوراه

و اكدت المصادر على انه سوف يتم فحص شامل لملفات الدفعة الأولى، من عام 2016 واستصدار قرارات الترقى لهم اولا ؛ نظرا لأنهم قد تأخروا عامً ، ثم يتم فحص ملفات دفعة 30 ألف بعدهم على او اخر العام الجاري.

كان الدكتور رضا حجازي قد نشر سابقا : «كل من يكمل خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى في 31/12/2022 سوف يتم ترشيحه بصرف النظر عن تاريخ آخر ترقية سواء 2016 أو 2017 أو ما قبلهما».