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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم ردا على التكهنات حول نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 وآخر موعد للتقديم لها ، أن اخر موعد للتقديم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 هو يوم غد الخميس الموافق 30-6.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ان تسجيل الدخول للتقديم فى مرحلة رياض الأطفال فى العام الدراسي الجديد من هنا

وذلك عن طريق الرقم القومي لولى أمر الطالب مع كلمه المرور التى سبق وأنشأها ،على أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن سن 4 سنوات في يوم 2022/10/1 بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ان التقديم لطلاب رياض الأطفال فى المدارس الرسمية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 فى جميع محافظات الجمهورية يكون عبر بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال قريبا حيث انها لم تعلن عن موعد محدد حتى الآن