الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو: واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت النيل من وطننا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:26 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن ثورة 30 يونيو ما زالت هي نبراس عملنا وشعاع النور.

وتابع: أننا واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا

وأضاف: واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق استعنا عليه من بعد الله بصمود اسطوري لشعب عظيم، ومضينا في مساري بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.