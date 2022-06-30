الرى: يوم خاص للمياه ضمن رئاسة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - ورحب الدكتور عبد العاطى بالمبعوث الهولندى للمناخ، مشيدا بالتعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا فى مجال المياه والذى يعود لـ 46 عاما منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه عام 1976، ومشيرا إلى أن هذا التعاون يعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم فى بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين فى مجالات إدارة ومعالجة المياه وتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، خصوصا مع وجود تشابه كبير بين البلدين فى التحديات التى يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.

وأعرب المبعوث الهولندى للمناخ عن شكره وتقديره للدكتور عبد العاطى مشيرا للعلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى كل المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية، مشيرا لإهتمام هولندا الكبير بملف التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على قطاع المياه.

وأشار خلال اللقاء إلى أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم فى الوقت الحالى، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائى حول العالم والتسبب فى ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفى أسرع وقت.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن قطاع المياه هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن المباحثات خلال مؤتمر المناخ المقبل يجب أن تركز على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه، خاصة قضية الهجرة الغير شرعية التى قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.

وأطلع الوزير، المبعوث الهولندى للمناخ على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حاليا للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وزيادة مرونة المنظومة المائية للتعامل مع هذه التغيرات مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ التى أسهمت فى حماية المواطنين واكتساب مساحات من الأراضى الزراعية، ومشروعات معالجة وإعادة إستخدام المياه والتى حولت مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية بالإضافة لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات، مشيرا لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع هولندا فى هذه المجالات.

كما أكد ضرورة التوسع فى البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا فى مجال إدارة المياه، مشيرا لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر فى مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى كأحد مخرجات إجتماعات لجنة "قادة إئتلاف المياه والمناخ" التى تشارك بها مصر، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة فى ظل الإمكانيات المتميزة التى تمتلكها الوزارة فى مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذى يعمل على مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والإفريقية.

واستعرض التنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "تحالف المياه والمناخ" و"إئتلاف الدلتاوات"، مشيرا لحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى مثل هذه المبادرات، وحشد الدعم الدولى لها خلال مؤتمر المناخ القادم.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين حكومتى مصر وهولندا للإعداد لتقرير مراجعة منتصف المدة لعقد المياه المزمع تقديمه للأمم المتحدة بهدف العمل على دفع الجهود الدولية والوطنية لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.

وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة للمبعوث الهولندى للمناخ للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمواجهة التحديات المائية، مشيرا إلى أن الأسبوع يعتبر أهم حدث تحضيرى على أجندة مؤتمر المناخ COP27، كما سيتم خلال فعاليات الأسبوع رفع توصيات دول الندرة المائية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

وأكد أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ تعدان فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى مجال المياه وسبل التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الدول الإفريقية، ومؤكدا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولى الكافى وخاصة فى الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه يجرى الإعداد للفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث يجرى الإعداد ليوم المياه، كما تقود مصر عملية تنظيم "جناح دولى للمياه" والذى سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من (30) منظمة دولية، مؤكدا على أهمية تنظيم هذا الجناح فى ظل توجه المنظمات الدولية المعنية بإبراز قضايا المياه ضمن أنشطة مؤتمر المناخ بإعتبارها أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، كما يجرى الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، حيث شاركت وزارة الرى إفتراضيا فى الاجتماع الترويجى للمبادرة والذى عقد فى مقر الأمم المتحدة فى بون بألمانيا يوم 15 يونيو الجارى ضمن فعاليات مؤتمر بون للتغيرات المناخية، حيث تم التباحث حول صياغة ورقة مفاهيمية حول التكيف بقطاع المياه والتنسيق مع عدد من المنظمات بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).