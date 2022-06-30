أوقاف الإسكندرية: غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو

وقدم وكيل الوزارة فى بيان اليوم الخميس، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبية وإلى جموع الشعب المصرى العظيم التهنئة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة على مصر الغالية بالخير واليمن والبركات.
وأكد عبد الرازق الوقوف خلف القيادة السياسية على طريق الإصلاح حتى تتقدم البلاد أكثر نحو الاستقرار الاقتصادى وفى كافة مجالات التنمية، مشيرا إلى أن جميع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى عام الإدارات الفرعية تتابع على مدار الساعة حالة جميع المساجد والزوايا والتشديد على فتحها وغلقها فى المواعيد المحددة وعدم السماح لأى شخص بالمبيت بها.
وأكد توفير صكوك الأضاحى بجميع المساجد على مستوى المحافظة بقيمة 2200 جنيه لصك اللحوم السودانية و3800 لصك اللحوم البلدية، مع توفير خدمة التوصيل الدليفرى مجانا لجميع مناطق المحافظة على الأرقام التالية 01224719192، 01007041555، 01010155236 وذلك إيمانا من وزارة الأوقاف بأداء دورها المجتمعى على أكمل وجه وتيسيرا على المواطن السكندرى.
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