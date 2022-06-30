عاجل- الرئيس السيسى: يوم 30 يونيو سيبقى خالدا فى وجداننا جيلا بعد جيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمة ألقاها اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن المصريون اختاروا الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم.

وأشار إلى أن صوت مصر فى ثورة 30 يونيو كان هادرا ومسموعا ويقول إنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها.

ولفت إلى أن السيسى ثورة 30 يونيو هى شعاع النور الذى يقودنا ويلهمنا فى التصدى للتحديات الراهنة، متابعا: "واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى الشر والدمار أرادت ومازالت النيل من وطننا".

وأكد أن موجات الإرهاب الأسود تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بتماسكنا ووحدتنا.