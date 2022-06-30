حياة كريمة.. نقلة نوعية غير مسبوقة فى 150 قرية بأسيوط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بأسيوط 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 150 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح". ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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