جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا مع صابر الرباعي ضمن فعاليات موسم جدة «صور»

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708013/جورج-وسوف-يحيي-حفلا-غنائيا-مع-صابر-الرباعي-ضمن-فعاليات-موسم-جدة-صور

أحيا كل من المطرب جورج وسوف والمطرب صابر الرباعي حفلًا غنائيًا، والذي جاء تحت شعار كامل العدد ضمن حفلات موسم جدة عام 2022 والذي يعتبر ظهور نادر لجورج وسوف بعد فترة غياب طويلة.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء السلطان جورج وسوف حفل غنائي بجانب صابر الرباعي

حفل جورج وسوف وصابر الرباعي

وجدير بالذكر، أن احتفل الفنان صابر الرباعي بتخطي أغنيته الجديدة سلملي حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأيام عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشارك صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع من أغنيته الجديدة، وعلق عليها: “سلملي تتخطي حاجز الـ 2 مليون على اليوتيوب”.

وتعد أغنية “سلملي” ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى، ومن المقرر أن تحقق مزيد من النجاحات اذ أنه من غناء صوت من أروع أصوات الوطن العربي وهو الفنان صابر الرباعي.

كلمات أغنية سلملي لصابر الرباعي

سلملي على الورد ف خدك سلملي على الكحل ف عينك و كلام تاني بقى بيني و بينك يا حبيبي رمشك لما غمز لي غواني إحساس ما الشمخ الجواني و ده يــ تقال ازاي! في أغاني يا حبيبي انزل بخطوتك و اتمشى

براحه على اعصابي الهشة ياما شوفنا ناس كتير اتــمشت بس مادام انت جيت أتعشت يا معدي الحلوين بمسافه بحاجات قبلك مش متـشــافـه تسلمي البشرة الشفافة يا حبيبي عودك لما لمحته تولني جرا لي ايه مــحـــدش

يسألني انا مبسوط لو حتى قتلني ده حبيبي انزل بخطوتك عقدهم في البيت … انت اللي مقعدهم ياما شوفنا ناس كتير فــــ غيابك و اختفوا لما ظهرت جنابك انزل بخطوتك و اتهادى كلها ساده بس انت زياده ياما شوفنا ناس كتير في السكة انت الأصلي و غيرك سكه.

صابر الرباعي

أحيى النجم صابر الرباعي منذ فترة حفله الثاني بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندي عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية في مصر.

وكانت أخر حفلاته في باريس في يوم 18 من شهر مايو واستطاع أن يتألق بها بباقة من أروع أغنياته وهي يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.