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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708009/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-المقاولون-العرب-فى-الدوري-المصري

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري يوم 12 القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الزمالك حقق فوز على سيراميكا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد سيراميكا

انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك، ثم أحرز سيف تيكا الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 88.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.