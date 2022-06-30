انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خسارة الأهلي.. تعرف علي ترتيب جدول الدوري المصري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708007/بعد-خسارة-الأهلي-تعرف-علي-ترتيب-جدول-الدوري-المصري

خسر النادي الأهلي من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 51 نقطة

بيراميدز 49 نقطة

الأهلي 44 نقطة

فيوتشر 39 نقطة

سموحة 39 نقطة

طلائع الجيش 36 نقطة

البنك الأهلي 31 نقطة

فاركو 30 نقطة

الاتحاد السكندري 28 نقطة

المصري 26 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا 26 نقطة

غزل المحلة 26 نقطة

الجونة 21 نقطة

الإسماعيلي 20 نقطة

المقاولون العرب 20 نقطة

إيسترن كومباني 16 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.