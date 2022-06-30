انت الان تتابع تفاصيل خبر استمرار ارتفاع الرطوبة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس في مصر اليوم الخميس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708015/استمرار-ارتفاع-الرطوبة-الأرصاد-توضح-حالة-الطقس-في-مصر-اليوم-الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر اليوم

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات مصر، ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الجو اليوم الخميس

أوضحت هيئة الأرصاد، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقين تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، حيث تنشط على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يسود جو غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية: شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مختلف محافظات مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 33 24

- الأسكندرية 29 23

- طنطا 33 24

- دمنهور 32 23

- مرسى مطروح 29 24

- السلوم 31 23

- سيوة 36 24

- بور سعيد 30 24

- الزقازيق 33 24

- الإسماعيلية 34 24

- السويس 33 23

- رفح 30 21

- نوبيع 35 24

- كاترين 31 17

- شرم الشيخ 37 28

- الغردقة 37 27

- الفيوم 34 25

- المنيا 35 24

- أسيوط 35 24

- الأقصر 38 27

- أسوان 39 27

- الوادي الجديد 38 25

- حلايب 33 27

- شلاتين 38 26