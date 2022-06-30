مجلة هندسة الإسكندرية تحتل المرتبة السابعة عالميا

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وشغلت المجلة الترتيب 7/92 فى التخصص الدقيق "الهندسة – متعدد التخصصات" Engineering, Multidisciplinary ووفقا لما أعلنته دار النشر الأمريكية المتخصصة Clarivate (Web of Science)، وجاءت فى المركز السابع عالميا، والأول على مستوى الشرق الأوسط، والأول على مستوى مصر، وأوضح رئيس الجامعة أن معامل تأثير المجلة Impact Factor فى عام 2021 بلغ 6.626 مقارنة برقم 3.732 العام الماضى مما يعد طفرة غير مسبوقة والأعلى منذ تاريخ إصدار المجلة.
وأضاف قنصوة أن جامعة الإسكندرية أيضا أصدرت مجلة من كلية الطبAlexandria Journal of Medicine والتى تنشرها دار نشر Taylor & Francis Ltd العالمية، شغلت المرتبة 98/ 329 أى فى أعلى قائمة 29.8% من قائمة المجلات المفهرسة عالميا ومن الفئة Q2 فى التخصص الدقيق Medicine, General & Internal وفقا لتقييمJournal Citation Reports, JCR لعام 2021. ونوه رئيس الجامعة أن مؤشر اقتباس المجلة Journal Citation Indicator (JCI) بلغ 0.5
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