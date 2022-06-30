حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك ثبات فى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يكون معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد أن الرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء،محذرة من أن نسب الرطوبة بدأت فى الارتفاع لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

نسبة الرطوبة

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 33 24

الإسكندرية 29 23

وادى النطرون 33 23

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 36 24

بورسعيد 30 24

دمياط 30 23

الزقازيق 33 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 25

بنى سويف 34 24

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 39 27

إدفو 39 27

أبوسمبل 39 26

الوادى الجديد 38 25

شلاتين 38 26

حلايب 33 27