أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 30 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - الجزائر

يستقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى برفقة نظيره الجزائرى أيمن عبد الرحمن لإطلاعه على نتائج أعمال اللجنة المشتركة العليا بين البلدين.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 10 رحلات جوية إلى المملكة العربية السعودية، لنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع 3 رحلات إلى جدة، و7 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل إجمالى 1597 حاجا من حجاج قرعة أسيوط والقاهرة ومجلس النواب والضباط وبعثة الداخلية.

القاهرة

ينطلق عرض الفيلم الوطنى "كيرة والجن" فى دور العرض السينمائى بـ100 نسخة موزعة ما بين القاهرة وباقى المحافظات المختلفة، حيث يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

القاهرة

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور محمد إسحاق العميد السابق لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، معرضا للفن التشكيلى بعنوان :"مصر الأسطورة الخالدة" للفنان إيهاب مناع، وذلك فى السادسة والنصف مساءً بقاعة صلاح طاهر للفنون.

القاهرة

يستضيف مسرح البالون بالعجوزة مسرحية "سيد درويش" فى تمام الساعة التاسعة مساء، حيث تتناول أهم المحطات الفنية فى حياة فنان الشعب سيد درويش، إلى جانب التعرف على الشخصيات الفنية الهامة التى كان لها أكبر تأثير خلال مسيرته.

القاهرة

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلى تحت عنوان "تجارى"، للفنانة هبة ممدوح، وذلك فى السادسة مساءً بقاعة زياد بكير للفنون.