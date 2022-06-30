طقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط للرياح على عدة مناطق فى محافظات مصر، مشيرة إلى زيادة الرطوبة على جميع الأنحاء خلال فترات النهار.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 33 24

الإسكندرية 29 23

وادى النطرون 33 23

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 36 24

بورسعيد 30 24

دمياط 30 23

الزقازيق 33 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 25

بنى سويف 34 24

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 39 27

إدفو 39 27

أبوسمبل 39 26

الوادى الجديد 38 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 27