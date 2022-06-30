اليوم.. الزمالك يخوض تدريباته الجماعية استعدداداً لمواجهة المقاولون العرب

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /708005/اليوم-الزمالك-يخوض-تدريباته-الجماعية-استعددادا-لمواجهة-المقاولون-العرب

من المقرر أن يخوض نادي الزمالك تديرباته الجماعية، اليوم الخميس، وذلك عقب حصول الفريق على راحة أمس بعد الفوز على سيراميكا في الجولة الـ 23 للدوري، فيما يستعد لمباراته أمام نظيره المقاولون العرب وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق القاولون العرب في المركزال16 برصيد20 نقطة من أصل23 مباراة خاضها.

نتيجة مباراة الزمالك ضد سيراميكا

انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك، ثم أحرز سيف تيكا الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 88.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.