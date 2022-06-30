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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /708004/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-الجونة-فى-الدوري-المصري

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الجونة عبر قنوات أون تايم سبورت.

وكان النادي الأهلي فشل أمس الفوز علي فريق سموحة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بنتيجة 2/3 في مباراة مثيره.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.