تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط يخوض البرتغال ضد اليونان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً. يخوض الجزائر ضد فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. يخوض المغرب ضد إسبانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. يخوض تركيا ضد إيطاليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس يخوض فريق سيرو بورتينيو ضد بالميراس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً. يخوض فيليز سارسفيلد ضد نظيرة ريفر بليت ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً. يخوض ديبورتيس توليما ضد كولومبيا ضد فريق فلامينجو ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

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