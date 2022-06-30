3 دول إسلامية تخالف السعودية فى رؤية هلال ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا على الرغم من إعلان المملكة العربية السعودية أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفات الله سيكون يوم الجمعة 8 يوليو وأن عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 يوليو المقبل.

وتلك الدول الإسلامية هى "ماليزيا وسلطنة بروناي وإندونيسيا"، حيث أكدت الجهات المختصة في البلاد الثلاث أنه وفقًا لهذه الرؤية، فإن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، فى بيان رسمى.

موعد عيد الأضحى

استطلعت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، هلال شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

نتيجة رؤية هلال ذي الحجة

وأوضحت الإفتاء فى بيان لها: "وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا".

وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية أن أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية كانت قد أصدرت قرارها رقم 158 هـ، والذى تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونية 2022م هو غرة شهر ذى الحجة.

موعد بداية ذي الحجة

وتابع المفتى: "على ذلك كله تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونية لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا".

واختتم المفتى البيان بالقول: بهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.