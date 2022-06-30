اليوم.. إجازة مدفوعة الأجر لـ القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الخميس، سيكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

ثورة 30 يونيو

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد اصدر قرارا بأن يكون اليوم الخميس 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ولكن مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1114 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 37 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3161 من راغبى العمل، وتوفير 30 فرصة عمل، فضلاً عن إستخراج 1529 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

إجازة 30 يونيو

وأوضح سعفان أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 8 منح مواليد بـ 16 ألف جنيه، و12 منحة زواج واحدة بمبلغ 36 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ 3 عمال لإجراء عملية جراحية صغرى وكبرى، و1157 جنيها مصاريف علاج لعامل، فضلاً عن إستكمال صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5640 عاملاً مسجلاً بإجمالى 5 ملايين و640 ألف جنيه.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 506 منشأة دورى وحملات، وإعادة التفتيش على 268 منشأة، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية عمالية، وعمل زيارتين خدمات عمالية.