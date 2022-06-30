للمرة الثالثة.. مصر تفوز بمقعد رئيس بالمشاركة لمؤسسة بريما

وكانت المرة الأولى التى فازت بها مصر عام 2018 عندما تم انتخاب د. محمد الشناوى ممثلا عن مصر لرئاسة بريما بالمشاركة مع إيطاليا لمدة 3 سنوات، وفى عام 2021 تم إعادة انتخابه للمرة الثانية للرئاسة بالمشاركة لمدة عامين.
وتعتبر مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA، والتى تشارك فيها جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هى أكبر برامج البحث والابتكار فى تاريخ المنطقة، بميزانية إجمالية قدرها 494 مليون يورو، كما أنها تعد من أكثر برامج الشراكة طموحا فى إطار التعاون "الأورو ـ متوسطى"؛ وتهدف إلى بناء قدرات البحث والابتكار، وتطوير المعرفة والحلول المبتكرة المشتركة لنظم الأغذية الزراعية لجعلها مستدامة ومتكاملة، وتوفير المياه وإدارتها فى منطقة البحر المتوسط، والسعى نحو الحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة وبأسعار مقبولة لجميع سكان دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن تغير المناخ والممارسات الزراعية غير المستدامة، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والسلوكيات الجديدة فى نمط الحياة (النظام الغذائى والنشاط البدنى والاجتماعى الثقافى)، وانخفاض ربحية أصحاب الحيازات الصغيرة، يلقى ضغوطا على التنمية المستدامة والصحية فى المنطقة على المجتمعات، ولا يمكن معالجة التعقيد المتزايد متعدد الأبعاد لهذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلا من خلال الجهود والموارد المشتركة مع نهج البحث والابتكار، وبناءا على ذلك وضعت مبادرة بريما نهجا جديدا للبحث والتطوير من أجل تحسين القطاعات المختلفة.
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