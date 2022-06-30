انت الان تتابع تفاصيل خبر قريبًا.. آمال ماهر تحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة وتظهر إعلاميًا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /708002/قريبا-آمال-ماهر-تحيي-حفلا-غنائيا-في-القاهرة-وتظهر-إعلاميا

كشف الإعلامي محمد علي خير، أن المطربة آمال ماهر، ستحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة قريبًا، كما أن ستطل على جمهورها إعلاميًا، خلال الساعات المقبلة.

دوت الخليج يرصد موعد إحياء آمال ماهر حفلا بالقاهرة

محمد علي خير يكشف عن حفل آمال ماهر

كتب محمد علي خير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ردًا علي البوست السابق عن المطربة امال ماهر، فقد علمت انها سوف تحيي حفلا غنائيا في القاهرة يتم الترتيب له، وعلمت ايضا انها ستطل علي معجبيها اعلاميا خلال الساعات القليلة القادمة".

أول ظهور لآمال ماهر

طمئنت ماهر جمهورها على حالتها خلال فيديو مسجل قالت فيه: جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.

آمال ماهر تحضر لعمل فني وتابعت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".

وكان قال الفنان هاني شاكر ، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، أن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول لآمال ماهر، مضيفا أن آمال لم ترد على اتصال النقابة بها.

وقال نقيب الموسيقيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والذين أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المطربة آمال ماهر عارية تمامًا عن الصحة.

وأضافت "نادية مصطفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنها حاولت الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بآمال ماهر، لكنها وصلت إلى رقم شقيقها عمرو ماهر.