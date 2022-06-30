انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض المصرية للاتصالات We لحاملى بطاقات البنك الاهلى المصرى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /707997/عروض-المصرية-للاتصالات-We-لحاملى-بطاقات-البنك-الاهلى-المصرى

ينشر دوت الخليجعروض المصرية للاتصالات We لحاملى بطاقات البنك الاهلى المصرى والتى تتيح إمكانية شراء موبايلات بالتقسيط على مدار 12 شهر بدون فوائد لجميع عملاء المصرية للاتصالات من مختلف المحافظات.

المصرية للاتصالات We قالت المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "الآن من WE فرصة مميزة لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري". وأضافت:"استمتع بتقسيط موبايل Xiaomi Redmi 9A 128 GB بدون فوائد, بقسط شهري يبدأ من 180 جنيه على 12 شهر". أكواد المصرية للاتصالات we - كود وي شحن الرصيد في شبكة وي *555*الرقم السري للكارت # - كود وي معرفة الرصيد المتبقي من وي *550# مجانا - كود وي لمعرفه الرصيد ٥قروش #322* - كود معرفة الرقم في شبكة وي #688* - كود خدمات سلفني #504* - كود موبايل انترنت #999* - كود إعدادات الانترنت #176* - كود كلمني شكرا من وي #رقم الموبايل للطرف الأخر*515* - الكود الخاص بالكول تون #777* - كود الاحتفاظ بالمكالمات في وي #066* - كود كنترول وحدات في وي #600* - كود كنترول تظبيط من وي #660* - الكود الخاص بالعروض اليومية من وي #015* - كود تحويل الرصيد في وي#المبلغ*الرقم*551* وذلك بحيث تكون التكلفة 2% بحد أدنى 20 قرش. - كود معرفة استهلاك الباقة من وي #414*

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض المصرية للاتصالات We لحاملى بطاقات البنك الاهلى المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.