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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /707996/فودافون-توفر-شراء-صك-الأضحية-ولحوم-الصدقات

أعلنت شركة فودافون عن شراء صك الأضحية واللحوم من خلال خدمة فودافون كاش، ويواصل الكثيرون من عملاء فودافون تساؤلاتهم لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ويقدم دوت الخليج التفاصيل بالكامل.

Vodafone فودافون نشرت شركة فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "اشتري صك الأضحية ولحوم الصدقات في خطوات بسيطة من فودافون كاش من مكانك". الاشتراك في خدمة فودافون كاش - زيارة أقرب فرع فودافون ومعاك بطاقة الرقم القومي "سارية" لمعرفة أقرب فرع ليك اطلب *9*9#. - إنشاء حساب برقم سري. - يتم إرسال رسالة بتأكيد اشتراكك وبتطلب منك انشاء رقم سري مكون من 6 ارقام لحسابك علشان تشغل الخدمة عن طريق الكود #5*9* - سحب وإيداع الأموال من فروع فودافون أو فوري ومصاري وماكينات الصراف الآلي.

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