انت الان تتابع خبر طقس شديد الحرارة بهذه المناطق اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رجحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الخميس حرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائل الحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأيضاً معتدل الحرارة في الليل على جميع الانحاء، وتنشط الرياح على العديد من المناطق، وهذا يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

طقس شديد الحرارة بهذه المناطق اليوم الخميس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في العديد من المناطق اليوم الخميس، وأيضاً ارتفاع نسب الرطوبة في النهار يزيد الإحساس بالرطوبة بسبب حرارة الطقس عن المتوقع في الظل يكون بقيمة تتراوح بين 2 لـ 3 درجة مع وجود نشاط للرياح في بعض الأحيان مساءاً على المناطقن وهذا ما يؤدي لتقليل الإحساس بارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة في الليل، وهذه المناطق هي جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.