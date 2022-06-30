مصر تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو..وشاشات عرض بالميادين من مستقبل وطن والشعب الجمهورى ومصر الحديثه لاستعراض إنجازات الرئيس

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707999/مصر-تحتفل-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيووشاشات-عرض-بالميادين-من-مستقبل-وطن-والشعب-الجمهورى-ومصر-الحديثه-لاستعراض-إنجازات-الرئيس

تشهد ميادين مصر بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الخميس إقامة أجواء احتفالية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بالتنسيق بين حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب مصر الحديثه، على أن تتضمن شاشات عرض لإنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار الـ 8سنوات الماضية وذلك بمختلف المجالات التى شهدتها مصر وخاصة على مستوى الجهود التنموية وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب وقوى الشر.

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ويحتفل الشعب المصرى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، اليوم الخميس، والتى خرج فيها جموع الشعب المصرى ضد تنظيم الإخوان الإرهابى ورفض نظام حكم المعزول محمد مرسى، بعد محالات جماعته جر البلاد إلى الهاوية والحكم باسم الدين والاستبداد، وهو ما رفضه جموع الشعب المصرى وخرجوا فى جميع ميادين مصر وهو الأمر الذى دفع القوات المسلحة للتضامن والمساندة لرغبة الشعب المصرى ونجحت ثورة المصريين ضد الجماعة الإرهابية.

مصر تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو..وشاشات عرض بالميادين من مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن لاستعراض إنجازات الرئيس

وشهدت مصر عقب ثورة 30 يونيو طفرات غير مسبوقة في جميع القطاعات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وباتت مصر نموذجاً ناجحاً يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية بقدرة قيادتها السياسية على إدارة منظومة متكاملة وإصلاح شامل في جميع المجالات وإشادات دولية ستظل كما كانت متواصلة لم تنقطع حتى في أحلك اللحظات التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا؛ لتستعيد مصر مكانتها دولياً وإقليمياً، ودورها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.