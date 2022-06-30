الصحة: نجاح أول جراحة فى العمود الفقرى بالمنظار داخل مستشفى الهلال (صور)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أيمن خلاف، مدير عام مستشفى الهلال الأحمر، التابع لوزارة الصحة، عن نجاح المستشفى فى إجراء أول جراحة فى عمود فقرى بالمنظار داخل مستشفيات وزارة الصحة، إذ تمت العملية تحت إشراف الدكتور القاسم أمين استشارى العظام.





وقال "خلاف"، إن المستشفى تستخدم أحدث الاجهزة والمعدات الطبية ذات التقنيات العالمية فى مجال الرعاية الصحية، موضحا خدمة الطوارئ بمستشفى الهلال الأحمر تعمل على 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والصيدلية تعمل على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع.

وأضاف أن الهلال الأحمر تشهد أعمال تطوير شاملة خلال تلك الفترة ورفع كفاءة فى أغلب الاقسام، وإضافة أجهزة حديثة لتصبح قبلة لجراحات العظام والعمود الفقرى فى مصر والشرق الاوسط.

وأوضح أن وزارة الصحة تقدم الدعم الكامل لاستكمال أعمال التطوير، ليصبح المستشفى أحد أهم الصروح الطبية الوطنية ومركزا متخصصا فى جراحات العظام، يخدم السياحة العلاجية متكامل الخدمات والإمكانات وفقا لأفضل المعايير العالمية.

قال "خلاف"، إن المستشفى هى الوحيدة المتخصصة فى الجراحات الدقيقة للعظام والعمود الفقرى وتحول لها الحالات المرضية من كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتشهد سنويا إجراء 13 إلى 14 ألف جراحة ذات مهارة، موضحا انه يتردد يوميا ألف حالة على العيادات الخارجية، و250 إلى 300 حالة بقسم الطوارئ، ومتوسط الجراحات 40 حالة يوميا تبدأ من مهارة وذات طابع خاص ومتقدمة.

كشف مدير عام المستشفى عن الطاقة الاستيعابية تبلغ نحو 255 سريرا، مجهزة بأحدث التجهيزات وتجديد أقسام الطوارىء والمدخل الرئيسى وتم رفع كفاءة عدد 6 غرف عمليات من أجمالى 8 غرف للمستشفى مجهزة بكافة الآلات والأجهزة الحديثة لإجراء جميع الجراحات التخصصية.

وقال ان هناك 9 تخصصات نادرة، وتخصصات أكثر دقة مثل جراحة المفاصل، والمناظير والأورام وجراحة الكاحل ووحدة جراحة اليد، ووحدة الجراحة الميكروسكوبية، وجراحة مناظير العمود الفقرى، وأيضا جراحات المخ والأعصاب وهناك قسم الباطنة المساعد لجراحات العظام.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، "نعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة على أعلى مستوى، خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات".

وأوضحت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الهلال الأحمر تمتلك حاليا عدد من الأطباء المتخصصين المنتقين من أبناء الهلال ومن جامعات أخرى، وتقوم وحدات الامانة بتعليم وتدريب الأطباء عليها، وتوفير افض البرامج التدريبية بشكل مستمر.

يذكر ان مستشفى الهلال الأحمر بالقاهرة هو مستشفى حكومى متخصص فى أمراض وجراحات العظام والحوادث، وتمتلك مستشفى الهلال الأحمر فريق متميز من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين فى الرعاية الصحية من ذوى الخبرات المتعددة والقادرين على علاج ومتابعة كافة الحالات المرضية والمشاكل الطبية حتى الأكثر تعقيدا منها.