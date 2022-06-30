فى ذكرى 30 يونيو.. النقل تكشف إنجازات السكة الحديد خلال 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة النقل اليوم الأربعاء، تقريرا عن إنجازاتها خلال الفترة من عام (2014- 2022) فى عهد الرئيس السيسى.

أولا فيما يخص مشروعات تطوير الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية: توريد عدد 260 جرارا جديدا وتم الانتهاء من توريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل 172 جرارا، وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا.

وفيما يخص توريد عربات الركاب: تم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة، وتم توريد 658 عربة منها، كما وصل القطار الأول من إجمالى 7 قطارات سيتم توريدها من تالجو الإسبانية العالمية وتم بدء التشغيل التجريبى للقطار.

وفيما يخص تطوير عربات الركاب: تم التخطيط لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية وتم الانتهاء من تأهيل 1235 عربة منها، كما تم الانتهاء من تطوير 90 عربة إسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة.

وبخصوص توريد عربات البضائع: تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، كما تم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال وسيتم البدء فى توريدها خلال الشهر القادم، كما تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة).

ثانيا: فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية: الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة، كما يتقدم العمل فى مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلى ببشتيل، إلى جانب الانتهاء من تطوير 580 مزلقانا من إجمالى 1120 مزلقانا.

ثالثا: مشروعات السيطرة على مسير القطارات يجرى تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بإجمالى أطوال 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الإلكترونى الحديث لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات.

رابعا: مشروعات تطوير الورش يجرى تنفيذ العديد من مشروعات تطوير الورش؛ تطوير ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL، وتطوير ورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE، وتطوير ورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية، وتطوير ورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.