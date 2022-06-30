الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشعب المصرى وقيادته السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومختلف الأجهزة الوطنية المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العظيمة.





وقالت الكنيسة فى بيان لها مساء اليوم إن "هذه الثورة التى خرجت فيها جموع المصريين من كافة الأطياف للدفاع عن هوية الوطن ومقدراته وإعلاء قيم العدالة والتنمية والمواطنة، وهو ما نرى ثماره الآن فى كافة المجالات ونثق أن القادم سيستمر فى التحسن بمعونة الله وحكمة قيادة الدولة وإخلاص المصريين لوطنهم".

وأضافت الكنيسة "حفظ الله مصر شعبًا وقيادةً وأرسى خطواتها على الطريق نحو الجمهورية الجديدة".