وقالت الكنيسة فى بيان لها مساء اليوم إن "هذه الثورة التى خرجت فيها جموع المصريين من كافة الأطياف للدفاع عن هوية الوطن ومقدراته وإعلاء قيم العدالة والتنمية والمواطنة، وهو ما نرى ثماره الآن فى كافة المجالات ونثق أن القادم سيستمر فى التحسن بمعونة الله وحكمة قيادة الدولة وإخلاص المصريين لوطنهم".
وأضافت الكنيسة "حفظ الله مصر شعبًا وقيادةً وأرسى خطواتها على الطريق نحو الجمهورية الجديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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