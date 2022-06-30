سفير مصر يسلم رئيس وزراء أرمينيا دعوة السيسى للمشاركة فى قمة قادة العالم

جدة - نرمين السيد - سلم السفير بهاء الدين بهجت دسوقى، سفير مصر بيريفان، رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى قمة قادة العالم التى ستعقد يومى 7 و8 نوفمبر القادم على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شرم الشيخ.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- إن رئيس الوزراء الأرمينى أعرب خلال استقباله السفير المصرى عن سعادته بتلقيه الدعوة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الآراء حول سبل تطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والاتصالات والسياحة.

وفى هذا الصدد، أكد السفير بهاء الدين بهجت دسوقى اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع أرمينيا فى مختلف المجالات.

وأشار الى انعقاد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين قريبا، وكذلك الإعداد لعقد الجولة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الأرمينى على ضرورة الاستمرار فى العمل على تنفيذ برامج وأفكار محددة من قبل حكومتى البلدين، فضلا عن توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وأعرب عن ثقته فى أن الجهود المبذولة ستسفر عن نتائج إيجابية من شأنها دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.