وزير النقل ينقل تعزية الرئيس السيسى لأبناء ضحية حادث قطار بضائع البحيرة  

جدة - نرمين السيد - قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأبناء عائشة خليفة عبد السميع، ضحية حادث قطار البضائع الذى وقع فى منطقة البستان قبلى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة الأسبوع الماضى، وأسفر عن انقلاب عدد من عربات القطار المحمل بالغلال ، واصطدام القطار بمنزل السيدة ووفاتها.





ونقل وزير النقل تعزية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لأبناء ضحية حادث قطار البضائع، وتأكيده على تلبية مطالبهم. رافق وزير النقل خلال تقديم واجب العزاء اليوم هشام آمنة، محافظ البحيرة، وأعضاء مجلس النواب وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى السرادق المقام بالقرية والذى شارك فيه أهالى القرية. وقرر وزير النقل صرف مبلغ 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأبناء ضحية حادث قطار البضائع، وتعيين 3 من أبناء السيدة المتوفاة فى الخدمات المعاونة فى إحدى شركات وزارة النقل، وكذلك تخصيص وحدة سكنية لأبناء ضحية حادث القطار. وكانت منطقة البستان قبلى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، شهدت الأسبوع الماضى وقوع حادث انقلاب قطار بضائع مما نتج عنه خروج عدد من عربات القطار المحمل بالغلال، واصطدام إحدى عربات القطار بمنزل مما أسفر عن وفاة عائشة خليفة عبد السميع، 60 عاما.

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