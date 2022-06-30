جداول امتحانات الدور الثانى لجميع الصفوف بمحافظة الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل بالمرحلتين الابتدائى والإعدادية، تجرى خلال الفترة بين 17 و21 يوليو المقبل.، أما امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، فتجرى خلال الفترة بى 24 و31 يوليو المقبل. كما تجرى امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة بين 24 حتى 31 يوليو، وامتحانات التعليم الثانوى الفنى بمختلف التخصصات، فتجرى خلال الفترة بين 17 يوليو و1 أغسطس. ووجه وكيل الوزارة مديرى عموم الإدارات التعليمية، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات.

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