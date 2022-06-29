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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707994/الأهلي-يفشل-في-تحقيق-الريمونتادا-سموحة-يفوز-على-الأحمر-2-3

انتهت منذ لحظات مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46. دوت الخليج فيما سجل طاهر محمد طاهر للأهلي في الدقيقة 59، وحسام حسن +90. تشكيل الأهلي ودخل النادي الأهلي المباراة، بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول. الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة. الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وزياد طارق. تشكيل سموحة أما تشكيل سموحة، فجاء كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح الوسط: محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء أمامهما: مصطفى الخواجة – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي الهجوم: مروان حمدي ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

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