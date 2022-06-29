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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707993/عميل-بنك-المصرف-المتحد-يشكو-تزوير-بين-الفائزين-بشهادة-المليونير

اشتكى عميل بنك المصرف المتحد من وجود تزوير في شهادة المليونير من بنك المصر المتحد والتى توفر جوائز مالية، ويرصد دوت الخليج تفاصيل التقديم على شهادة المليونير وشكوى العميل مما يحدث فيها.

شكاوى عميل بنك المصرف المتحد

قال عميل بنك المصرف المتحد عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "يارب تشتغل الذمة عند المسؤل عن شهادة المليونير لان كل شهر لازم وحتما ولابد أن يكون فائز من فرع جاردن سيتي وهو غير مصدق يراجع الشهور الماضية وشكرا".

شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد

تمنح شهادة من بنك المصرف المتحد بجوائز بقيمة 4 مليون جنيه مصري سنويًا، حيث تم زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا.

• يتم السحب على المليون الأول في يناير (بداية شهر فبراير).

• المليون الثاني يمنح في شهر يوليو (في بداية شهر أغسطس).

• يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة.

• يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.