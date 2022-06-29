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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707992/وزير-قطاع-الأعمال-يكشف-أسباب-فشل-اكتتاب-غزل-المحلة-في-البورصة-المصرية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أسباب فشل اكتتاب شركة غزل المحلة داخل البورصة المصرية، قائلا إن وضع المستثمرين الحالي في البورصة المصرية واحد من أهم أسباب ما حدث في الاكتتاب في الفترة الماضية.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن شركة غزل المحلة أقيمت على حقوق انتفاع تم وضعها في الشركة كمساهمة عينية من شركة المحلة تم تقديرها بـ 65 مليون، وكانت تطمح لجمع 165 مليون من المستثمرين من أجل زيادة رأس المال.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام أنه تم جمع 37 مليون خلال الطرح الخاص للشركة، موضحا أن الفارق بين الطرح الخاص والعام، أن الطرح الخاص يذهب لمؤسسات محددة ومؤسسين ذوي مرائي مالية عالية، وهذا تم خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، وتم جمع الأموال من خلال جزء من المستثمرين المحلين وجزء من المستثمرين العرب منهم مستثمر كويتي و2 من المملكة العربية السعودية وأصبحوا مساهمين بنسب كبيرة في الشركة.

وأردف أن الوزارة كانت ترغب في ترك جزء كبير من الشركة لجماهير الكرة المصرية باعتبار نادي غزل المحلة نادي جماهيري، وأول شركة كرة قدم في مصر تطرح أسهمها في البورصة، وكان يرغب في أن يتم تغطيتها من صغار المستثمرين، موضحا أنه كان يحتاج على الأقل ألف مساهم لكي تتم إجراءات قيد الأسهم في البورصة ويبدأ التداول عليها، وكان يتخيل أن الأمر سيكون سهل، ولكن هذا لم يحدث.

وزير قطاع الأعمال: فشل اكتتاب غزل المحلة يعكس وضع المستثمرين في البورصة المصرية

وواصل أنه بعدما أعطى فرصة لصغار المستثمرين في المشاركة في اكتتاب غزل المحلة في البورصة ستعود الوزارة من جديد لوضع حد أقصى للمساهم الواحد بحد أقصى 2 مليون، وسيتم إعادة فتحها إلى 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك بعض المستثمرين الكبار كانوا يضعون طلبات بمبالغ كبيرة ولكن حينما يرى أن الطلب حده الأقصى 2 مليون يبتعد عن المشاركة.

وأشار إلى أن ما حدث في اكتتاب شركة غزل المحلة، وعدم تغطية المبلغ يعكس وضع المستثمرين في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه ترك البورصة منذ حوالي خمس سنوات وكان عدد المستثمرين كبير، واليوم العدد قل بشكل واضح عما كانت عليه منذ خمس سنوات، "الحال في البورصة دلوقتي مش كويس".