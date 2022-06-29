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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707989/حمو-بيكا-يتراجع-عن-المنشور-المهاجم-لـ-هاني-شاكر-تفاصيل

تراجع مؤدي المهرجانات عن منشوره ضد نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر الذي قدم استقالته خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم تراجع حمو بيكا عن منشور ضد هاني شاكر

حمو بيكا عبر فيسبوك

حيث نشر حمو بيكا صورة لها عبر فيسبوك وعلق قائلاً: “لكل باب اتقفل ف وشي انا راجع اشتري العمارة”، ليقوم بحذف الجملة وكتابة :”مساء الفل يا ناس يا فل”.

جدير بالذكر أن حمو بيكا من أكثر أعداء هاني شاكر، فهو دائما ما يخرج وويهاجمه ويتهمه بظلمه له وتسببه في دخوله في حالة نفسية سيئة، اذ قال في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم: ““عندي 30 ألف متفرج بيهتفوا باسمي.. ومش كل حد عنده سلطه يتحكم في البشر، إحنا بشر قدرنا شوية.. ودي حياتنا معندناش حاجة غيرها، أنا تعبت.. أنت كنت عايش في قصر وأنا عايش في أوضة، ربنا هيحاسبك عشان بتقطع أكل عيشي، انت جرحتني وهزقتني وبتتنمر عليا لدرجة اني بقيت عايش زي الميت ومش مسمحك لحد يوم الدين”.

واختتم رسالته لهاني شاكر فقال: “مش خايف ومش هيكتم نفسي ويرفع القواضي اللي عيزها مش كل مرة هيطلع يجرح فينا”.

استقالة هاني شاكر

وكانت قد صرحت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج بإستقالة الفنان هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقة، أتى ذلك بعد الجدل والخلافات التي حدث اليوم في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الأمر الذي أكده النقيب خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب في مساء أمس الإثنين.

وعلق مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حسن شاكوش على تقديم هاني شاكر استقالته من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا انه وجميع الوطن العربي خسروه.

وقال حسن شاكوش خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر قناة “mbc مصر”: “اتصدمت لأنه قيمة وقامة للوطن العربي كله ومكنش ينفع اللي حصل ده.. وبقول اننا خسرنا هاني شاكر قدوة لينا واتعلمنا منه كتير جدا”.

وتابع حسن شاكوش حديثه، قائلا: “الاستاذ هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله لأنه كان الأب الروحي للنقابة والحمل عليه تقيل.. واللي حصله ده محزن”.