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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707988/حمو-بيكا-اهدوا-على-نفسكم-شوية-أستاذ-هاني-أخويا-الكبير

خرج مؤدي المهرجانان حمو بيكا ليحسم الجدل حول اتهامه بسخريته من استقالة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية من خلال عدد من المنشورات.

دوت الخليج يرصد تعليق حمو بيكا على شماتته من استقالة هاني شاكر.

حمو بيكا حزين على استقالة هاني شاكر

أكد بيكا على أنه حزين لاستقالة هاني شاكر قائلًا: "أنا طالع أوضح معلومة لكل الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا وبياخدوا كلام مش على لساني.. قبل ما أتكلم أستاذ هاني شاكر مقامه كبير على دماغي وبحبه ومفيش بيني وبينه أي حاجة وكنت زعلان إنه قدم استقالته وأنا اه مش شغال في مصر ومش زعلان ومش معايا كارنيه نقابة ومش بطبل ولا عايز أي حاجة.

وتابع: بقول إن أستاذ هاني شاكر ده أخويا الكبير وبنتشرف بيه في كل حتة.. أنا نزلت صورة مكتوب عليها أنا راجع يا شوية جواجع ده تراك مع نور التوت.. والمهرجان بكرة هينزل لكن أنتم حرفتوا المعنى والدنيا اتقلبت اهدوا على نفسكم مش كل حاجة تاخدوها تحرفوها وتعملوا منها فيلم.

تعليق حمو بيكا على استقالة هاني شاكر

وفي أحدث رسائله، نشر بيكا صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وعلّق عليها بالقول: "لكل باب اتقفل في وشي أنا راجع أشتري العمارة".

واعتبر الجمهور أن هذه الرسالة موجّهة الى الفنان هاني شاكر تحديداً، وهي "شماتة" بخبر استقالته من النقابة.

ويأتي ذلك نتيجة للموقف الذي أعلنه الفنان هاني شاكر بعدم منح حمو بيكا تصريحاً بالغناء وإحياء الحفلات في مصر، بعد رسوبه في اختبارات نقابة المهن الموسيقية لأكثر من مرة.

وتحدّث هاني شاكر قبل أيام عن حمو بيكا خلال حواره في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، حيث قال إن نقابة الموسيقيين ليست ضد أحد ولن تمنع أحداً من الغناء... لافتاً إلى أن النقابة تراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين، ومشدّداً على أن النقابة ليست ضد بيكا، وأن الأخير لم يكن ليهاجم النقابة في حال تنفيذ الحكم بحبسه.