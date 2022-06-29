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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707986/عمرو-موسى-مصر-تحتاج-للحوار-الوطني-ومؤمن-بالفكر-الليبرالي

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أنه تواصل مع عدد من السياسيين أنه لابد أن يكون هناك فكر ليبرالي، موضحا أنه يؤمن بالفكر الليبرالي الوطني على أساس الفكر اليسار الوسط.

وأضاف "موسى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، مصر تحتاج إلى الجمهورية الجديدة، وتحتاج للحوار الوطني ويكون أمين صريح جاد، ويبدو أن مصر جادة في الحوار الوطني وذلك من خلال الإجراءات التي يتخذها، لافتا إلى أن الحوار الوطني يطرح أفكارا لترسيخ أركان ومبادئ الجمهورية الجديدة للدولة المصرية.

عمرو موسى: يجب على الجميع المشاركة في الحوار الوطني

وتابع أنه يجب على الحوار الوطني أن يُشرك جميع المصريين، وليس فقط في الغرف المغلقة، ويجب على المصريين المشاركة في تأسيس دولتهم وتأسيس الجمهورية الجديدة، موضحا أن ملف مثل ملف الزيادة السكانية لا يجب أن يتم مناقشته داخل الغرف المغلقة.

وواصل: "لازم ننزل القرى والنجوع ونقعد مع الأم المصرية ويبقى فيه توعية حقيقية للمصريين، لأن الملف ده واحد من أخطر الملفات على مصر، لازم نلاقي حل للأزمة دي والحوار الوطني فرصة مميزة لمناقشة الملف ده".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا المصريين إلى حوار وطني لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص الدولة المصرية، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.