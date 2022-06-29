انت الان تتابع تفاصيل خبر عزيز مرقة يُحيي حفل غنائي بساقية الصاوي في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707985/عزيز-مرقة-يحيي-حفل-غنائي-بساقية-الصاوي-في-هذا-الموعد

أعلن الفنان عزيز مرقة عن إستعداده لإقامة حفل غنائي يوم 14 يوليو القادم، بساقية الصاوي قاعة النهر في منطقة الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل عزيز مرقة بساقية الصاوي

حفل عزيز مرقة بساقية الصاوي

ومن المتوقع أن يحظى الحفل بشعار كامل العدد نظرًا لشعبية عزيز مرقة الواسعة في مصر، ويكون سعر التذاكر حوالي 250 جنية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة على أن ينتهي في تمام الساعة التاسعة.

وكتب عزيز عبر فيسبوك: “مصر! أخيرًا بقدر أقولكم يلا حفلة! بشوفكم في الساقيه يوم 14/7 #عزيز #مصر “.

ولحجز التذاكر من هذا الرابط: حفل عزيز مرقة بساقية الصاوي

وعزيز مرقة هو كاتب أغاني وملحن وموزع ومنتج موسيقي ومغني أطلق ما يعرف بموسيقى الراز ويجمع عزيز مرقة بين شغفه بالموسيقى وتنظيم فعاليات محلية بمواهب عالمية لا تخلو من الموسيقى كنوع من العمل الذي يمارسه ليدر دخلا عليه، وبين هذا وذاك يوضح أن الدمج بين الاثنين يتيح له أن يكون ذلك الشخص الذي يقوم بكل الجوانب العلمية بين منتج ومنظم ومؤد.

معلومات عن عزيز مرقة

بدأ عزيز مرقة مسيرته الفنية عام 2006 فقام بإنشاء ما يعرف بموسيقى " الراز - RAZZ " حيث انه قام بالخلط بين موسيقى الروك والموسقى العربية والجاز، ونظرًا لاختلاف أغانيه عن البقية، واجه مرقة نوع من الرفض لها ببداية مشواره الفني فكان التحدي هو أن يستمر عزيز في الطرح حتى تصل رسالته لمستهدفيها بالرغم من تمرده على مواضيع الاغاني المنتشرة في ذلك الوقت واختياره لمواضيع أغانيه المختلفة بشكلِِ منفرد بالإضافة لـتمرده عن الكلمات المعتادة وقيامه بتأليف كلمات أغنايه لنفسه والتي كانت - كلمات أغانيه - نتاج رؤية أو تجربة شخصية يقوم بتحويلها لعمل فني فكان ذلك سر تميزه عن غيره مما ساهم في سرعة وصوله لقلوب الناس ونرى في ذلك أن عزيز لا يغني ليعجب الجميع، ولكنه ينتج مواد موسيقية ويضعها على مسامع الناس ليتعاملوا معها بناء على ذوقهم وانسجامها مع مشاعرهم فتكون بمثابة التجربة المليئة بمزيج من المشاعر التي تزيد على التجربة الفنية للمستمع فيتفاعل معه الجمهور تلقائياً عند الإصغاء لإحدى أعماله.