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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707984/عمرو-موسى-الزيادة-السكانية-يجب-أن-تكون-من-أولويات-الحوار-الوطني

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن أساس الحوار الوطني يجب أن يكون التأكيد على مدنية الدولة المصرية، موضحا أن مبادئ الحوار الوطني يجب أن تقوم على سيادة القانون وحقوقو المرأة واحترام الدستور والقانون.

وأضاف "موسى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أنه يرى أن هناك بند رئيسي في الظروف الداخلية وهو الزيادة السكانية، وهو واحد من أخطر المواضيع في مصر، ويجب أن يُوضع بأولوية على أجندة الحوار الوطني القادم، ولكن هذا الأمر لا يصح أن يُناقش في غرف مغلقة، حيث يحتاج هذا الأمر لتوعية ولنقاش مفتوح يتم تقديم عدد من المقترحات والأمور التي يرتاح لها الناس كحوافز معينة على سبيل المثال.

وأشار إلى أنه في عام 1994 كان هناك مؤتمر تحت اسم "السكان" تابع للأمم المتحدة وناقش هذا الموضوع بمناقشة مستفيضة، وخرج بقرارات منها التوعية، والدولة آنذاك توجهت بهذه النتائج إلى المرأة المصرية والسيدة الريفية، وبدأت مصر وقتها في حملة توعية كبيرة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف قام بوضع كتب عن تنظيم الأسرة في ذلك التوقيت، موضحا أن الزيادة السكانية في ذلك التوقيت هبط بنسبة 2% وكانت أول مرة تحدث.

عمرو موسى: 6 أشهر مدة مناسبة للحوار الوطني

واستكمل أن هذه التجربة يجب الاستفادة منها وأن يكون هناك طبقة ما من طبقات الحوار الوطني يجب أن تذهب لحملة توعوية في القرى والمراكز ويتم طرح هذا الأمر لها.

وواصل أنه يرى أن الحوار الوطني يجب وضع مدة مناسبة له، ويرى أن وضع 6 أشهر كمدة للحوار الوطني مناسب جدا من أجل العمل على حل العديد من الملفات والمشاكل المختلفة التي يجب دراستها وتقديم مقترحات ورؤى مختلفة فيها.