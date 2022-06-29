انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد وقفة عرفات 2022 بمصر.. خليك أول واحد يعرفها بعد استطلاع الهلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام ذي الحجة غداً الخميس 30 يونيو 2022، وهذا ما نتج عنه سؤال موعد وقفة عرفات في مصر 2022، وهذا استعداداً إلى صيام هذا اليوم المميز والعظيم.

موعد وقفة عرفات 2022 بمصر

وطبقاً إلى ما اعلنته دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وهي أن غرة الشهر الكريم تكون غداً الخميس 30 يونيو 2022، وهذا يعني أن يوم 8 يوليو القادم هو وقفة عيد الأضحى، وأول ايام عيد الاضحى المبارك هو السبت 9 يوليو 2022.

إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك 2022

ويحصل الموظفين العاملين في الدولة كل عام على 5 أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وهي التي تشمل على إجازة يوم الوقفة، ولكن هذا العام مختلف تأتي وقفة عيد الأضحى يوم الجمعة، وهي توافق إجازة أسبوعية، والإجازة تكون هذا العام 4 أيام فقط، وتبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الثلاثاء 12 يوليو ويوافق وقفة عيد الأضحى في مصر 2022 مع السعودية.