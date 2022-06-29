احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:23 مساءً - قالت الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الفنانة آمال ماهر ظهرت لتطمئن كل جمهوريها وأنها كانت مريضة بكورونا وظهرت في الفيديو أنها ما زالت تعانى من آثاره وأنها بصحة جيدة ومقدرة أن الناس كانت قلقة عليها وراجعة قريبا .

وأضافت خلود زهران، خلال البرنامج: بقول لآمال ماهر حمد الله على السلامة وهذا الخبر مفرح لكل جمهورها ، متابعة: ظهر آمال ماهر وخروجها لتطمئن الناس عليها ينسف ويكذب شائعات أعضاء الإخوان الإرهابية الذين منذ سنوات متعودين أنها ولجانها تعمل منذ سنوات وتستغل أي فرصة للترويج للأكاذيب حول اختفائها وتعرضها للتعذيب .

وتابعت خلود زهران: ظهور آمال ماهر أخرس جماعة الإخوان وهذه الألسنة الحاقدة والادعاءات التي ليس لها أي أساس من الصحة، فالإخوان لا يريدون الخير للوطن .

وهنأت النجمة آمال ماهر المصريين فى فيديو حصري نشرته "اليوم السابع"، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي يحتفل بها الشعب المصرى بها غداً الخميس، وقالت في فيديو خاص": "كل سنة وأنتم طبيبن وأحب أقول لكل جمهورى انتظرونى قريبا".

وطمأنت آمال ماهر الجمهور عليها بعد غيابها الفترة الماضية، وقالت: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت ماكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله وده إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".