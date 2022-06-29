وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر فى الكاراتيه بعد فوزهم ب7 ميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:23 مساءً - أشرف صبحى يؤكد تفوق وريادة الكاراتيه المصرى على مستوى العالم ويقدم التهنئة للاعبين بعد إنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط



استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة، لاعبى المنتخب المصرى للكاراتيه، عقب عودتهم من الجزائر، وانتهاء منافساتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط بتحقيق 7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتان و3 ميداليات فضية وبرونزيتان.

استقبال أشرف صبحى للاعبى المنتخب المصرى للكاراتيه جاء فى ضوء الدعم والتحفيز الذى يقدمه وزير الشباب والرياضة لجميع أبطال مصر الرياضيين، الذين يعتلون منصات التتويج بمختلف المحافل الدولية، وتقديراً للإنجاز والظهور المشرف لمنتخب مصر للكاراتيه فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها الـ 19 المقامة بمدينة "وهران" فى الفترة من 24 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.

وهنأ وزير الرياضة جميع أعضاء المنتخب الوطنى للكاراتيه من لاعبين ولاعبات وإداريين وأجهزة فنية، والاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، مثنياً على الظهور المميز فى منافسات الدورة، والتأكيد على تفوق الكاراتيه المصرى، ومكانته الرائدة على مستوى العالم، وعزيمة وإصرار اللاعبين على الفوز بمختلف الميداليات فى منافسات الكاراتيه بالبطولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن "الكاراتيه المصرى كان له السبق فى الحصول على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط، مما بعث تفاؤلاً كبيراً على مستوى كافة الألعاب الأخرى"، مقدماً الشكر إلى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات كونهم يتحملون أعباءً كبيرة في سبيل دعم أولادهم، موضحاً أن الوزارة دائماً في استقبال أبطال مصر الرياضيين من باب الدعم النفسي، وهناك طائرة خاصة ستجلب 121 فرداً من البعثة يوم 4 يوليو المقبل، لافتاً أن المكافآت ستكون حسب لائحة عامة على كل لاعبي البطولة، وأن الباب مفتوح أيضاً أمام مكافأت خاصة تقديراً لإنجازات المحققة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على مواصلة دعم الوزارة لاتحاد الكاراتيه، ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى نحو تحقيق مزيد من الانجازات فى شتى المنافسات الفترة المقبلة، مشيراً إلى ثقته الكاملة فى قدرات وإمكانيات أبطال الكاراتيه، وحرصهم على الحفاظ على مستواهم الفنى بالالتزام بالتدريبات المستمرة وفق رؤية الأجهزة الفنية؛ لتحقيق مزيد من الانجازات.

واستطاع المنتخب الوطنى للكاراتيه الفوز بـ 7 ميداليات متنوعة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بواقع ميداليتين ذهبيتين لكل من البطلة الأوليمبية فريال أشرف، واللاعب يوسف بدوي، و3 ميداليات فضية لـ "أحلام يوسف، عبدالله ممدوح، ريم أحمد"، وميداليتين برونزيتين لـ "أحمد أيمن، عمرو علاء".

وكان وزير الشباب والرياضة قد كلف -فى وقت سابق- وفداً رسمياً من الوزارة لاستقبال بعثة الكاراتيه بمطار القاهرة الدولى فور وصولهم من الجزائر، برفقة رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.











