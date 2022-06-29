سفيرة سويسرا بالقاهرة: نثمن الجهود المبذولة من مصر لاستقبال المهاجرين

جدة - نرمين السيد - ثمنت سفيرة دولة سويسرا فى القاهرة، إيفون باومان، الجهود المبذولة من الجانب المصرى فى استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وهو الأمر الذى أشاد به العديد من المنظمات الدولية.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعها بمحافظ الإسكندرية محمد الشريف، فى زيارتها الأولى لمدينة الإسكندرية، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات والتعاون بين الجانبين. كما قدمت السفيرة الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأوضحت أن هناك العديد من الشركات السويسرية التى تعمل فى مصر كشركات الشحن والأغذية وشركات الأدوية، وأكدت حرصها على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة. من جانبه، رحب المحافظ بالسفيرة على أرض الإسكندرية متمنياً لها إقامة جيدة، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة التى تربط بين الجانبين. وأكد حرصه على زيادة تلك العلاقات وخاصة فى مجال التبادل السياحي، وزيادة حجم التبادل الاقتصادى بين الإسكندرية والمدن السويسرية.

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